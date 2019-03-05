У Франції поліція пішла на штурм після нападу ув'язненого у СІЗО

Спецоперація тривала більше години

В тюрьме Конде-сюр-Сарт на северо-западе Франции (департамент Орн) заключенный во время свидания с женой нанес несколько ударов керамическим ножом в лицо и живот двум тюремным надзирателям и забаррикадировался в комнате для свиданий. Полиция его задержала, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter главы МВД Франции Кристофа Кастанера.

Как сообщается, полиция пошла на штурм тюрьмы Конде-сюр-Сарт, чтобы задержать заключенного. Спецоперация продлилась более часа.

"Заключенный и его жена задержаны сотрудниками полицейского спецподразделения RAID, мужество, хладнокровие и профессионализм которых я приветствую", - написал он.

Напомним, таджикские силовики убили по меньшей мере 25 заключенных в тюрьме строгого режима в городе Худжанде, где вспыхнул бунт. Бунт в колонии произошел вечером 7 ноября 2018 года. В частности, на территории колонии была стрельба. При этом управление исправительными учреждениями города Худжанда опровергала эту информацию, при этом подтверждая, что был объявлен сигнал тревоги.