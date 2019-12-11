У Франції піднімуть вік для отримання повної пенсії

У Франції офіційний вік виходу на пенсію - 62 роки - не буде змінений, однак в країні до 2025 року введуть так званий "вік рівноваги", після досягнення якого почнеться основна частина пенсійних платежів. Про це повідомив прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп, передає Le Figaro.

"Вище встановленого законом віку ми встановили вік рівноваги - 64 роки. Це буде середній вік виходу співробітників на пенсію через п'ять років", - заявив він.

Також Філіп підтвердив плани поступового переходу на єдиний пенсійний режим замість існуючих 42, що має на увазі скасування низки привілеїв для представників деяких професій - можливість вийти на пенсію раніше або отримувати підвищені виплати.

Мінімальний розмір пенсії для тих, хто відпрацював повний трудовий стаж, складе 1 тис.євро.

Нагадаємо, у Франції, 10 грудня, профспілки проводили другу масштабну акцію проти пенсійної реформи, в рамках якої передбачається скасувати привілеї для деяких професій.