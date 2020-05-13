У Франції від пандемії кількість заражень та смертей знову зросла

У Франції кількість заражених від коронавірусу знову зростає, водночас збільшується й кількість смертей. Про це повідомляє BMFTV.

Як повідомляється, у Франції за добу зареєстрували 708 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, тоді як вчора ця кількість становила 456. Крім того, в країні спостерігається й зростання кількості летальних випадків - 328. Востаннє стільки померлих фіксували у середині березня, коли пандемія тільки набирала сили.

Однак, кількість госпіталізованих з коронавірусом за останні 24 години зменшилась на 689 осіб. Загалом в лікарнях перебуває 21 595 хворих COVID-19. А у відділеннях інтенсивної терапії загальна кількість хворих знизилася на 170 - до 2542 осіб.

Як зазначається, від початку пандемії коронавірусу у Франції лабораторно підтвердили 140 227 випадків коронавірусу, з них 26 991 людей померли та ще 57 785 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, у Франції набув чинності закон про продовження надзвичайного стану в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 до 10 липня. Зокрема, закон забороняє проїзд далі, ніж на відстань 100 км від дому та продовжує діяти "масковий режим" у громадському транспорті.