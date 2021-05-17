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У Франції відкриють літні майданчики ресторанів. Щодо нічних клубів триває дискусія

Автор: Андрій Василюк

У Франції в рамках пом'якшення карантину 19 травня відкриють літні тераси барів та ресторанів, а також всі магазини. Комендантська година розпочинатиметься пізніше - з 21:00.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що наразі існують суперечки щодо нічних клубів, які закриті з березня 2020 року.

П'ятнадцять мерів популярних пляжних курортів, включаючи Сен-Тропе та Ла-Боль, написали відкритий лист до уряду. В ньому вони зазначили, що було б безпечніше відкривати нічні клуби контрольовано, ніж ризикувати провокуванням, як зазначив мер Біаррица, "анархії" незаконних та нетверезих масових зібрань вночі на пляжах.

Уряд запропонував розглянути це питання в червні.

Нагадаємо, наприкінці квітня президент Франції Еммануель Макрон повідомив про "чотири етапи" скасування обмежень та пом'якшення локдауну. Згідно з ними, комендантська година має бути повністю скасована 30 червня.

Минулого тижня парламент Франції підтримав план президента Еммануеля Макрона запровадити COVID-паспорти. Раніше депутати виступили проти цього, аргументуючи такий крок дискримінацією тих, хто ще не щеплений.

Передбачається, що такі паспорти пришвидшать скасування карантинних обмежень, наразі в країні набирає обертів вакцинація від коронавірусу. Документ буде використовуватися для поїздок за межі Франції для людей, які одужали від COVID-19, зробили щеплення від коронавірусу або мають свіжий негативний результат тесту.

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