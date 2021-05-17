У Франції відкриють літні майданчики ресторанів. Щодо нічних клубів триває дискусія

У Франції в рамках пом'якшення карантину 19 травня відкриють літні тераси барів та ресторанів, а також всі магазини. Комендантська година розпочинатиметься пізніше - з 21:00.

П'ятнадцять мерів популярних пляжних курортів, включаючи Сен-Тропе та Ла-Боль, написали відкритий лист до уряду. В ньому вони зазначили, що було б безпечніше відкривати нічні клуби контрольовано, ніж ризикувати провокуванням, як зазначив мер Біаррица, "анархії" незаконних та нетверезих масових зібрань вночі на пляжах.

Зазначається, що наразі існують суперечки щодо нічних клубів, які закриті з березня 2020 року.

Нагадаємо, наприкінці квітня президент Франції Еммануель Макрон повідомив про "чотири етапи" скасування обмежень та пом'якшення локдауну. Згідно з ними, комендантська година має бути повністю скасована 30 червня.

Минулого тижня парламент Франції підтримав план президента Еммануеля Макрона запровадити COVID-паспорти. Раніше депутати виступили проти цього, аргументуючи такий крок дискримінацією тих, хто ще не щеплений.

Передбачається, що такі паспорти пришвидшать скасування карантинних обмежень, наразі в країні набирає обертів вакцинація від коронавірусу. Документ буде використовуватися для поїздок за межі Франції для людей, які одужали від COVID-19, зробили щеплення від коронавірусу або мають свіжий негативний результат тесту.