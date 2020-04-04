У Франції невідомий напав з ножем на перехожих, є жертви

Фото: на місці інциденту (twiter.com Conflits_FR)

Загинули 2 людини, ще п'ятеро отримали поранення

У Франції невідомий чоловік, озброєний ножем, напав на перехожих у місті Романс-сюр-Ізер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

За даними видання, жертвами нападу стали 2 людини, ще 5 перехожих отримали поранення різної тяжкості. Двоє постраждалих знаходяться у важкому стані.

Також повідомляється, що нападника було затримано. Зловмисник представився правоохоронцям біженцем з Судану.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття сім'ям загиблих та постраждалим внаслідок нападу.

"Мої думки - з жертвами нападу Роман-сюр-Ізер, постраждалими, їх сім'ями. Все світло буде пролито на цей одіозний вчинок, який засмучує нашу країну, вже важко постраждалу в останні тижні", - написав Макрон у своєму Twitter.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали підозрюваного у нападі на групу журналістів. За погрози та насильство щодо журналістів правопорушнику загрожує до п'яти років в'язниці.

Також РБК-Україна писало, що у Києві напали на головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенка. Поліція відкрила справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Нападникам загрожує до 7 років позбавлення волі.