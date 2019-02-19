У Франції невідомий напав з ножем на перехожих

В результаті нападу постраждали троє людей

В Марселе (Франция) неизвестный ранил ножом двух прохожих. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BFM TV.

После приезда полиции, мужчина начал стрелять, в результате чего пострадал еще один человек. Полиция застрелила нападавшего. Сейчас известно, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Марсельская прокуратура начала расследование. Информации о личности нападавшего нет.

Напомним, в среду, 19 декабря, вооруженный мачете мужчина напал на людей в медицинском центре на востоке Лондона, в результате нападения пострадали три человека. Полицейские задержали нападавшего. В полиции отметили, что не связывают атаку с терроризмом.

РБК-Украина писало, что 2 ноября неизвестный напал с ножом на посетителей лондонского офиса Sony Music в районе Кенсингтон и Челси, двое человек были ранены.

Добавим, 27 октября в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) Боуэрс, вооружен штурмовой винтовкой AR-15 и тремя пистолетами, устроил стрельбу в синагоге "Древо жизни", в результате которой погибли 11 человек, еще шестеро были ранены.