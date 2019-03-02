У Франції поновилися протести "жовтих жилетів"

Організатори заявили, що мають намір продовжувати тиск на уряд країни

В Париже и в других французских городах началась новая волна акций протеста, которые хотят показать, что они все еще мобилизованы против экономической политики правительства, которую они считают полезной только для богатых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что в Париже протестующие собрались возле Триумфальной арки и планируют пройтись маршем по западными богатыми кварталами столицы.

Организаторы протеста заявили, что намерены поддерживать давление на правительство, потому что двухмесячная "большая дискуссия", которая была инициирована президентом Франции Эмануэлем Макроном, чтобы простые люди смогли высказать свои взгляды на экономические и демократические вопросы страны, должна окончиться уже в этом месяце.

Также акции протеста должны состояться в Марселе, Лионе, Бордо, Лилле и других крупных городах Франции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на прошлой неделе в протестах "желтых жилетов" во Франции приняли участие 46 тыс. лиц. Сообщается, участие в акциях протеста 23 февраля по всей Франции приняли по меньшей мере 46 тысяч человек. В Париже на улицы вышли 5,6 тысяч участников движения "желтых жилетов".