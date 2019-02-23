У Франції розпочались нові протести "жовтих жилетів"

Організатори закликали до мирних акцій

Во Франции новые протесты "желтых жилетов", сотни людей собрались в субботу возле Триумфальной арки в Париже для марша через богатые кварталы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BFMTV.

Сообщатся, что в Париже в субботу всего запланировано 5 акций "желтых жилетов", три из них в форме демонстраций. Люди будут протестовать против политики правительства, которую они считают выгодной для богатых. Организаторы призвали к мирным акциям.

Напомним, что в минувшую субботу во время акции протеста, организованной движением "желтых жилетов" в Париже полиция задержала по меньшей мере 29 демонстрантов

Кроме того, во французском городе Лион участники движения "желтых жилетов" напали на полицейский автомобиль, который стоял в пробке. В машине находились два человека, за рулем была молодая девушка, которая стала помощником полицейского два месяца назад.

16 февраля во Франции началась 14-я волна антиправительственных протестов, организованных движением "желтых жилетов". В Париже между протестующими и полицией возникли столкновения, в ходе которых стражи порядка применили слезоточивый газ.