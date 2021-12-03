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У Франції чоловік у костюмі ніндзя поранив мечем двох жінок-поліцейських

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Франція, П'ятниця 03 грудня 2021 01:15
У Франції чоловік у костюмі ніндзя поранив мечем двох жінок-поліцейських Фото: у Франції чоловік у костюмі ніндзя поранив мечем двох жінок-поліцейських (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Франції чоловік у костюмі ніндзя поранив мечем двох жінок-поліцейських. Інцидент стався 2 грудня у французькому місті Шербург.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Bleu.

За даними поліції, 36-річний чоловік у костюмі ніндзя намагався викрасти автомобіль, погрожуючи катаною. Однак потрапив у ДТП на викраденій машині , після чого і скоїв напад - постраждали дві жінки-поліцейські.

У нападника вистрілив третій правоохоронець. Зловмисника затримали та госпіталізували.

Поранених поліцейських також доставили в лікарню. Жінки отримали легкі травми.

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