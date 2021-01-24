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У Франції можуть оголосити новий карантин у найближчі дні

Париж, Неділя 24 січня 2021 10:05
У Франції можуть оголосити новий карантин у найближчі дні
Фото: дівчина в масці (Freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Франції готується оголосити третій за рахунком карантин. Також французька влада має намір прийняти чергові обмежувальні заходи у зв'язку з COVID.

Про це повідомляє газета Le Journal du Dimanche.

За словами джерела в уряді Франції, рішення повинно бути прийнято найближчими днями.

Введення нового карантину пов'язано зі стрімкими темпами поширення у Франції "британського" і "африканського" штамів коронавірусу.

Виступ президента Франції Еммануеля Макрона має відбутися в середу, 27 січня, після присвяченого цьому питанню засідання Ради з оборони.

Співрозмовники видання заявили, що питання про введення третього карантину практично вирішене і нині лише уточнюються його терміни і супутні йому заходів.

Очікується, що дія режиму карантину почнеться до кінця наступного тижня і триватиме щонайменше три тижні.

Наголошується, що у Франції будуть введені більш м'які заходи у зв'язку з тим, що населення насилу переносить режим карантину.

Міністр освіти Франції Жан-Мішель Бланкер заявив, що у випадку введення нових обмежень школи та ліцеї продовжать працювати.

Нагадаємо, уряд Франції не дозволить ресторанам відкритися 20 січня, як планувалося раніше. Вони будуть закритими ще кілька тижнів у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків COVID.

Крім того, у Франції з 16 січня діє комендантська година. Також уряд посилив умови в'їзду для іноземців.

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