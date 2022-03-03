У Франції конфіскована яхта російського олігарха Сєчіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Франція конфіскувала розкішну яхту, що належить главі "Роснефти" Ігорю Сєчіну в рамках санкцій Європейського Союзу проти Росії. Amore Vero затримали в середземноморському порту Ла-Сьота, недалеко від Марселя, на Лазурному березі Франції.

За даними французького уряду, яхта належить компанії, основним акціонером якої є глава "Роснефти". Всупереч того, що судну не дозволили покинути порт, воно не було конфісковано державою. Яхта Amore Vero прибула в Ла-Сьота 3 січня і повинна була залишатися в порту до 1 квітня на ремонті.