У Франції ісламісти атакували десятки сайтів

Десятки сайтів пенсійних об'єднань, районних управ і бізнес-компаній у Франції зазнали хакерських атак. Атаки здійснили в ніч на вівторок, 27 жовтня.

Про це пише DW.

На сайтах з'явилися гасла, що закликають до перемоги ісламу і пророка Мохаммеда і смерті Франції, а також зображення президента країни Емманюель Макрона у вигляді свині.

Французькі експерти з кібербезпеки були ще в неділю попереджені про хвилі кібернападів, багато в чому повторюють кібератаки 2015 року, коли ними супроводжувалися ісламістські теракти.

Приводом для атаки стали висловлювання Макрона про вбивство 47-річного вчителя Самюеля Паті, показав на уроці карикатури на пророка. Макрон назвав загиблого викладача "тихим героєм", убитим "боягузами", оскільки він "втілював собою республіку".

"Самюель Паті був убитий, тому що ісламісти хочуть забрати у нас майбутнє і знають, що це не вийде зробити з такими тихими героями, як він", - підкреслив президент.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган порадив французькому колезі Еммануелю Макрону "лікувати психіку" з-за його заяви щодо ісламу.

Після цього Франція відкликала свого посла з Туреччини для консультацій.

РБК-Україна писало, що Ердоган закликав співгромадян бойкотувати французькі товари.