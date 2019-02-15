У Франції інкасатор зник разом з фургоном з грошима

Інкасатор викрав фургон з сумою в понад 3 млн євро

Во Франции инкассатор угнал фургон с деньгами, в котором находилась сумма 3,4 евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что команда из трех инкассаторов должна была доставить деньги в одно из отделений Western Union в северном пригороде Парижа.

"Двое инкассаторов направились с деньгами в отделение, третий должен был остаться в машине. Когда они вернулись, на улице не было ни авто, ни водителя", - рассказали в полиции.

Вскоре правоохранителы разыскали белый автомобиль инкассаторской компании Loomis. Машину нашли в нескольких кварталах от места исчезновения. Однако дверь автомобиля была распахнута, а денег в ней уже не было.

В тот же вечер полицейским удалось обнаружить Эдриана Дербеса в одной из квартир города Амьен. Инкассатор попытался выпрыгнуть из окна с несколькими сумками, набитыми деньгами. Также по этому делу были задержаны еще три человека.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции инкассатор пропал с суммой в 1 млн евро.