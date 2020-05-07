У Франції щоденна смертність від коронавирусу знизилася до 278

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В країні від вірусу одужали 53 972 пацієнта

За даними Французького агентства громадської охорони здоров'я, добова кількість смертей від коронавірусу у Франції зросла на 278. Про це повідомляє Teletrader.

Як повідомляється, у Франції за останні 24 години зареєстровано 278 летальних випадків коронавірусної інфекції, тоді як напередодні ця кількість становила 330. Загалом у Франції від вірусу померли 25 809 осіб.

Крім того в країні продовжує зменшуватися кількість госпіталізованих з коронавірусом. Так, за останню добу було звільнено 792 лікарняних ліжка, водночас на лікування потрапили 833 нових пацієнта. Також зменшилось навантаження на відділення інтенсивної терапії, де кількість осіб поменшало на 283. Загалом в реанімаційних відділеннях Франції перебувають 3 147 пацієнтів з коронавірусом.

Як зазначається, від початку пандемії у Франції зареєстровано 208 698 випадків коронавірусу, з них 53 972 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, сенат Франції в першому читанні проголосував за проект закону про продовження до 10 липня надзвичайного стану через ситуацію з коронавірусом.