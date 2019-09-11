У Франції два міністри отримали листи з погрозами

У Франції міністр економіки Брюно Ле Мер і міністр засобів масової інформації Жеральд Дарманен отримали листи з погрозами для життя і кулями всередині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Point.

Повідомляється, що листи були доставлені за адресою міністерств, якими керують відповідні міністри. При цьому листи були написані від руки, а всередину конверта були вкладені кулі від револьвера.

Наголошується, що в серпні Брюно Ле Мер також отримав 2 листи з погрозами для життя. Також в 2018 році отримував погрози і Жеральд Дарманен.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, во Франції 9 українських моряків засудили до тюремних термінів. Їх звинуватили в перевезенні венесуельського кокаїну в 2015 році. Моряки отримали тюремні терміни від 5 до 8 років, а також загальний штраф в 75 млн євро.

Також повідомлялося, що раніше РБК-Україна повідомляло, що біля узбережжя Великобританії була затримана група мігрантів, які намагалися на човнах нелегально перепливти Ла-Манш. Зокрема, 86 мігрантів на 4 човнах намагалися потрапити з Франції до Британії. Арешт відразу 86 мігрантів став рекордним для британських властей.