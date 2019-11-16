У Франції заарештували двох чоловіків, які брали участь у замаху на Макрона

Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/finnishgovernment)

У даній справі вже затримано чотири людини, у тому числі 62-річний пенсіонер з Ізера Жан-П'єр Б.

Слідство висунуло звинувачення в терористичній змові двом чоловікам 30 і 45 років, які підозрювалися у замаху на президента Франції в 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.

За даними Генеральної дирекції внутрішньої безпеки Франції, обвинувачені належать до ультраправого угруповання Les Barjols, учасники якого виявляють готовність до насильства. Вони були затримані 11 листопада в Мозелі на північному сході Франції за підозрою у замаху на президента Франції під час святкування сторіччя Першої світової війни в листопаді 2018 року. У помешканнях затриманих поліція провела обшуки. Злочинці визнали свою провину. Їх помістили під арешт.

45-річний чоловік раніше притягувався до відповідальності за п'ять злочинів загального характеру. Адвокат другого підозрюваного, П'єр-Франсуа Фелтесс відмовився давати коментарі.

У даній справі вже затримано чотири людини, у тому числі 62-річний пенсіонер з Ізера Жан-П'єр Б., який вважався організатором невдалої спроби нападу на Еммануеля Макорна.

В 2018 році слідчі зацікавилися його особистістю у зв'язку з його відкритими погрозами президенту Франції в соцмережах. Як повідомляється, один з родичів цього адміністратора сторінки Barjols в Ізері заявив, що хоче вразити Еммануїла Макрона керамічним ножем, який планувалося пронести через рамку металошукача під час урочистих заходів.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року стало відомо про затримання шести осіб, підозрюваних у підготовці атаки на президента країни Еммануеля Макрона. Четверо з них дали свідчення, двоє інших були відпущені. Розслідуванням замаху займалася прокуратура Парижа.

Раніше поліція Києва затримала двох осіб за підозрою у побитті ветерана бойових дій на Донбасі Ігоря Панова з позивним "Хан" та його дружини Оксани. Внаслідок події чоловіка та жінку госпіталізували та прооперували. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

РБК-Україна писало, що у Закарпатській області правоохоронці затримали організатора та виконавця замаху на вбивство офіцера поліції, який стався в липні цього року.