Фракція "Слуга народу" на засіданні обговорила земельну реформу

На засіданні фракції "Слуга народу" обговорювали земельну реформу. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що депутати "вирішили попрацювати без зовнішніх гостей і обговорити законопроекти, які чекають їх попереду".

"Мова йде про завершення великого пакета з тих 70-ти ініціатив, які ми тягнемо з серпня", - розповів депутат.

За його словами, сьогодні відбулося засідання фракції, на якому обговорювалися законопроекти щодо відповідальності за незаконне збагачення та запровадження ринку землі.

"Обговорювалось незаконне збагачення. Це те, що лишилось з так званого великого пакету президентських проектів. Також обговорювалось питання №2109 і №2110, це і антиолігархічні ініціативи про збільшення ренти та про уникнення офшорних схем. Якщо казати про майбутнє, то обговорювали і новий трудовий кодекс, і земельну реформу, яка досить в активній стадії обговорення", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №1035-2 про позбавлення нардепів виплат за прогули. За документ проголосували 265 парламентаріїв.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Верховній раді представники фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроекти №2195 про земельні торги через відкриті електронні аукціони та №2194 про внесення змін у земельний кодекс для дерегуляції у сфері земельних відносин.