Фракція Порошенка висунула вимоги на погоджувальній раді

Фото: Ірина Геращенко (з відкритих джерела)

Геращенко назвала три вимоги

Фракція Петра Порошенка "Європейська солідарність" на погоджувальній раді висунула свої вимоги. Їх озвучила співголова фракції Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Геращенко назвала такі вимоги:

"1. Викликати міністра МЗС Вадима Пристайка, який має підтвердити пріоритети України (вступ до НАТО і ЄС).

2. Викликати генпрокурора Руслана Рябошапку і вимагати пояснень, наскільки він залежний від президента. Чи отримував він команди від Зеленського відкривати провадження?

3. Відновити день уряду, бо Україна – парламентсько-президентська республіка, тож уряд має поважати парламент".