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Фракція Порошенка висунула вимоги на погоджувальній раді

Новини » Політика    01.10.2019 - 18:01
Фракція Порошенка висунула вимоги на погоджувальній раді
Фото: Ірина Геращенко (з відкритих джерела)

Геращенко назвала три вимоги

Фракція Петра Порошенка "Європейська солідарність" на погоджувальній раді висунула свої вимоги. Їх озвучила співголова фракції Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Геращенко назвала такі вимоги:

"1. Викликати міністра МЗС Вадима Пристайка, який має підтвердити пріоритети України (вступ до НАТО і ЄС).

2. Викликати генпрокурора Руслана Рябошапку і вимагати пояснень, наскільки він залежний від президента. Чи отримував він команди від Зеленського відкривати провадження?

3. Відновити день уряду, бо Україна – парламентсько-президентська республіка, тож уряд має поважати парламент".

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