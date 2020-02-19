Фракція "ЄС" назвала інформаційною диверсією кодування українських каналів

Фракція "Європейська солідарність" стурбована ситуацією, що склалася з кодуванням українських телевізійних каналів, що здійснюють супутникове мовлення. Близько 10 млн українців залишилися без українських телеканалів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прсс-службу "Європейської солідарності".

"Попри обіцянки влади, які вважають себе професіоналами в інформаційній політиці, проблеми з інформаційною присутністю України на окупованих територіях, тільки поглибилися. Відбувається суттєве погіршення ситуації в інформаційній сфері. "Європейська солідарність" і наші депутати протягом останніх років системно працювали над підтримкою українського контенту в телерадіоефірі, сферою інформаційної безпеки. Зараз бачимо суттєве згортання здобутків попередніх років. Викликає занепокоєння ситуація, що склалася з кодуванням українських телевізійних каналів, що здійснюють супутникове мовлення. Близько 10 млн українців залишилися без українських телеканалів", - йдеться в повідомленні.

У фракції заявляють, що це інформаційна диверсія влади, що відтепер чверть українців живе в російському інформаційному просторі, значною мірою це стосується прикордонних територій та окупованих Криму і Донбасу.

"Це становить серйозну проблему для національної безпеки, забезпечує політичні впливи держави-агресора. Так само ми категорично проти позбавлення державної підтримки тих каналів, які забезпечують українську присутність на окупованих територіях, зокрема в Криму. Канал ATR не може нормально функціонувати через блокування фінансування. Знищений і канал іномовлення для українців у світі. Замість української інформаційної присутності у світі, влада намагається перетворити іномовлення на ручний державний російськомовний канал", - підкреслили в прес-службі "Євросолідарності".

"Усе це вимагає негайної реакції РНБО України, міністерства культури та інших профільних органів, які самоусунулися від проблем інформаційної безпеки країни", - додали у фракції.

"Євросолідарність" звертається до РНБО з вимогою створити робочу групу і розробити покроковий план розв'язання проблем в інформаційній сфері.

"У владі присутні так багато представників телебізнесу, а інформаційна сфера України де-факто здається росіянам", - підсумували у фракції "ЄС".

Як повідомляло РБК-Україна, кримськотатарський телеканал ATR перестав отримувати фінансування з державного бюджету.