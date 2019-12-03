У фракції "СН" зупинили розробку законопроекту про імперативний мандат

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

У "Слуги народу" не знайшли варіант законопроекту, який мав би підтримку депутатів

У фракції "Слуга народу" припинили розробку законопроекту про імперативний мандат, за яким депутати повинні втрачати мандати. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, у фракції так і не знайшли варіанту законопроекту, який буде мати підтримку депутатів.

"Незрозуміла доля (законопроекту - ред.). Ця робоча група, яка була створена, вони розробили базові умови. Вони були запропоновані і розіслані. Люди потім кажуть: "ми не підтримуємо їх". Потім почалося багато питань про виключення з фракції. Це трохи налякало. Тому ми зараз припинили це. Фактично зараз не працюємо над цим питанням. У нас є дуже велика порядок проектів до нового року", - заявив Арахамія.

Раніше РБК-Україна писало, що у фракції "Слуга народу" створили робочу групу з напрацювання нової версії законопроекту. Депутати планували переписати законопроект враховуючи досвід інших країн.

Нагадаємо, на початку вересня комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР рекомендував Раді прийняти законопроект №1038 "Про внесення змін до закону "Про статус народного депутата України" (щодо приведення закону "Про статус народного депутата України" у відповідність до Конституції України). У проекті прописано, що народний депутат, обраний від політичної партії, зобов'язаний вступити до складу депутатської фракції цієї політичної партії.