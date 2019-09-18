У фракції "Слуга народу" перепишуть закон про імперативний мандат

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ передбачав обов'язок нардепів входити у фракції партій, від яких вони пройшли в Раду

Фракція "Слуга народу" допрацює закон про імперативний мандат, який раніше передбачав обов'язок нардепів входити у фракції партій, від яких вони пройшли до Верховної ради. Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції "Слуга народу".

За словами депутатів, законопроект №1038 помилково потрапив у порядок денний сесії. Депутати від списку "СН" були готові його голосувати. Натомість фракція вирішила зняти його з розгляду через те, що концепцію проекту не підтримали мажоритарники.

"Проект знято з розгляду. Принаймні в старій редакції його не будуть розглядати. Не будуть розглядати ані №1038, ані №1045. Його не буде в порядку денному в жовтні", - пояснив співрозмовник агентства.

Разом з тим у фракції запевняють, що не відмовились від проекту. Так, керівники 15-ти фракційних підгруп були делеговані утворити робочу групу з доопрацювання законопроекту. Окрім того, до робочої групи увійшли й депутати, обрані в округах. Перше засідання групи вже відбулось 17 вересня, утім нардепи запевнили, що доопрацювання триватиме довго.

"Мова була про №1038, за якою депутат зобов'язується вступати до фракції політпартії, від якої був обраним. Проти цієї норми зауважень не було, якраз мажоритарники з цим погоджуються. Дискусія виникала через формулювання про те, що фракція може вирішити про втрату мандату або про виключення з фракції. Депутати хотіли б прояснити критерії", - пояснили у фракції.

Зокрема, під час розробки нової ідеї проекту планують уважно придивитись до досвіду інших країн.

Нагадаємо, "СН" вирішила зняти з розгляду законопроект про імперативний мандат народного депутата, про що повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він підкреслював, що треба розробити новий законопроект, який буде задовольняти всіх.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР рекомендував Раді прийняти законопроект №1038 "Про внесення змін до закону "Про статус народного депутата України" (щодо приведення закону "Про статус народного депутата України" у відповідність з Конституцією України), поданий представником президента в Конституційному суді Федором Веніславським.