Фракції і групи ВР висловили своє ставлення до можливого звільнення Ситника

Більшість представників депутатських фракцій і груп заявили, що всіляко підтримують звільнення або відсторонення глави НАБУ Артема Ситника з посади. При цьому наразі ще не всі народні обранці встигли проаналізувати текст відповідного законопроекту , який був оприлюднений на сайті Ради лише близько 12:00 в середу, 17 лютого.

Про це нардепи сказали РБК-Україна, йдеться в матеріалі " Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ ".

Заступник голови комітету з антикорупційної політики Галина Янченко ("Слуга народу") відзначила, що врегулювання законодавчих прогалин у діяльності НАБУ має бути важливіше будь-яких персоналій, в тому числі і Ситника. Вона закликає "мислити глобальніше" в цьому питанні.

"Я вважаю, що якщо ми приймаємо законопроекти про створення інституцій, то необхідно говорити про їхню долю, про їх роботу хоча б на 10-20 років, а не про конкретні прізвища. Про прізвища говорять ті люди, які не впевнені, що Україна - це гідна країна, в якій можуть працювати держінститути, а не ручне управління", - сказала вона.

Янченко підкреслює, що ситуація з Ситником повинна бути "врегульована" і приведена у відповідність до Конституції. При цьому вона визнає, що фракція і профільний комітет ще не розглядали законопроект Кабміну. Коли це може статися, ще невідомо.

У другій за чисельністю фракції парламенту - "Опозиційній платформі - За життя" (ОПЗЖ) - ще не обговорювали конкретний проект закону, але згодні з тим, що чинний директор НАБУ повинен покинути свій пост.

"Цю норму (про відсторонення Ситника, - ред.) ми підтримаємо в обов'язковому порядку. Ми підтримували раніше відповідні думки Конституційного суду та Окружного адмінсуду Києва про те, що Ситник не має права виконувати свої повноваження. Не розумію, чому досі це не було зроблено", - заявив виданню депутат від ОПЗЖ, член антикорупційного комітету Анатолій Бурмич.

Він також уточнив, що необхідно досконально вивчити нову процедуру формування конкурсної комісії щодо відбору директора НАБУ. За його словами, з цього процесу потрібно повністю виключити "грантоїдів" і представників міжнародних організацій. Поточний проект закону передбачає, що "міжнародників" в комісії буде троє з дев'яти членів.

В "Європейській солідарності" також ще не сформували єдину позицію щодо цього документу. Але представник фракції Олексій Гончаренко заявив РБК-Україна, що Артем Ситник однозначно повинен бути звільнений зі своєї посади.

"Його треба звільнити, тому що він визнаний українським судом корупціонером. Це неприпустимо, щоб корупціонер був директором Антикорупційного бюро", - сказав парламентарій.

Водночас він побоюється, що новий порядок формування конкурсної комісії може призвести до обрання директора НАБУ, підконтрольного президенту і його оточенню.

Нардеп від "Батьківщини" Сергій Євтушок також виступає за звільнення Ситника. Він апелює до того ж факту внесення директора НАБУ до реєстру корупціонерів. Крім того, депутат незадоволений деякими методами роботи детективів бюро, в їх числі провокація хабарів і прослуховування чиновників.

"Я особисто вважаю, що така людина, як Ситник, який знаходиться в реєстрі людей, які притягалися до відповідальності, не може очолювати такий орган, на який покладаються великі сподівання в боротьбі з корупцією", - заявив виданню нардеп. Але рішення фракції з цього питання ще не було, зазначив Євтушок.

Співголова депутатської групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко відмовився висловити своє ставлення до долі директора НАБУ і відповідного законопроекту. "Ми ще не приймали рішення щодо нього на засіданні групи", – пояснив він.

А ось представник іншої депутатської групи - Сергій Шахов з "Довіри" вже визначився. Він зазначив, що безумовно підтримає урядовий документ і відсторонення Ситника.

"Від імені групи сказати не можу, але особисто від себе, я б взагалі розігнав всі антикорупційні органи і взагалі всі силові відомства. Тому що люди зараз не довіряють ні владі, ні Кабміну, ні парламенту, ні силовикам. Я голосував за всі ці антикорупційні органи, але на жаль не працює ні САП, ні ДБР, ні НАБУ", - заявив він.

Єдина фракція, яка принципово виступає проти внесеного проекту закону - це "Голос". Її представник, перший заступник голови антикорупційного комітету Ярослав Юрчишин вважає, що урядовий документ не тільки не вирішує проблеми в законодавстві про НАБУ, але і навпаки, додає їх.

На його думку, ухвалення закону призведе до "двовладдя" в бюро, оскільки перший заступник директора почне виконувати повноваження керівника, але діючий глава Артем Ситник не буде відсторонений від посади в установленому законом порядку.

"Насправді, законопроект дуже слабкий, технічно підготовлений дуже некоректно", - резюмував депутат в коментарі РБК-Україна.