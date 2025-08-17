RU

FPV страйк. СБС уничтожили самый современный российский танк Т-90М "Прорыв" (видео)

Фото: СБС уничтожили самый современный танк РФ "Т-90М" (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

На одном из направлений фронта бойцы 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" с помощью FPV-дронов уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем ВС Украины.

По данным подразделения, дрон-операторы сначала обездвижили технику, а затем нанесли повторный удар, что привело к ее полному уничтожению.

Танк "Т-90М" был принят на вооружение российских войск в 2020 году. Стоимость одной единицы составляет около 4,5 млн долларов.

Кроме этого, в результате точных атак полка "Ахиллес" была выведена из строя еще одна бронемашина противника, а также реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", боевая бронированная машина "Тигр" и грузовик "КАМАЗ".

Применение FPV-дронов остается одним из самых эффективных способов борьбы с тяжелой техникой оккупантов.

Другие операции СБС

Напомним, что 17 июля операторы Сил беспилотных систем отработали по вражескому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) "Стрела-10" и ее экипажу. В результате удара ЗРК был уничтожен.

Силы беспилотных систем продолжают играть ключевую роль в уничтожении российских захватчиков в Украине.

