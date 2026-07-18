Фото людей под ногами. В центре Черновцов могли построить ступеньки из могильных плит

Что предшествовало

Вчера вечером депутат Яна Брус была одной из первых, кто сообщила о ситуации. По ее словам, ступеньки возле филармонии отремонтировали гранитом из кладбища, а стоимость этих работ обошлась в 190 тысяч гривен.

"Как можно было додуматься в своих схематозах до того, чтобы использовать гранит из кладбища? Насколько нужно быть жадным, чтобы вместо нового гранита использовать тот, что уже был на кладбище, еще где? На площади Филармонии?", - написала депутат, добавив фото.

Фото: лестница с портретами людей (facebook.com/ana.brus.518057)

После огласки ситуации к утру рисунки исчезли. В новом посте Яна Брус заявила, что ночью фрагменты с изображением лиц людей зашлифовали, "что скрыло следы безответственности". Однако она отметила, что ее вопросы остаются открытыми.

Фото: фрагменты с изображением лиц зашлифовали (facebook.com/DepartmentItB)

Что говорят местные власти

Сегодня в субботу, 18 июля, на скандал отреагировали в Департаменте инфраструктуры и благоустройства городского совета. Там заявили, что заявленные факты подтвердились, и сейчас начинается проверка.

Как пояснили в департаменте, лестница на площади перед филармонией была построена 20 лет назад и капитальных замен плит с тех пор не было, а происходил только их ремонт. В этом году плитку тоже только перекладывали.

Поэтому для самих властей вопрос тоже остается открытым. В частности, не могли ли плиты быть поставлены с фото внутрь еще со времен строительства ступенек.

В Департаменте пообещали проверить документацию и другие обстоятельства, которые помогут дать полный и объективный ответ на происхождение материалов и подрядчиков.

"Для нас принципиально не оставить ни одного вопроса без ответа. Мы тщательно проверим все обстоятельства этой ситуации и открыто сообщим громаде о результатах. Если проверка выявит нарушения или ответственных за них лиц, это будет иметь соответствующие последствия", - подчеркнули в департаменте.