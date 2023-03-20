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Форвард "Вегаса" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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Лас-Вегас, Понедельник 20 марта 2023 11:58
Форвард "Вегаса" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Джек Айкел отличился тремя шайбами (twitter.com/GoldenKnights)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги выбрали центрфорварда "Вегас Голден Найтс" Джека Айкела лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

26-летний американец оказал содействие разгромной победе невадцев над "Коламбусом" на домашнем льду (7:2). Он забросил три шайбы во втором и третьем периодах противостояния.

Айкел принялся за дело, когда счет на табло был равным (1:1). В середине второй 20-минутки форвард мощным броском от левого борта вывел "Вегас" вперед. А под занавес периода он удачно сыграл на добивании после сэйва Тарасова, сделав счет разгромным (5:1). В финальной же 20-минутке Айкел обыграл голкипера в ближнем бою после атаки слева.

Благодаря уверенной победе "Голден Найтс" стали единоличным лидером Тихоокеанского дивизиона (92 очка). На два пункта от невадцев отстал "Лос-Анджелес". В свою очередь "Коламбус" – безнадежный аутсайдер дивизиона Метрополитен.

Дополнили тройку звезд вингер "Миннесоты" Мэттью Болди и вратарь "Бостона" Джереми Свэйман. Крайний нападающий оформил хет-трик в противостоянии с "Вашингтоном" (5:3). Голкипер же во второй раз подряд закончил матч с шатаутом.

Все результаты вечера в НХЛ:

Форвард &quot;Вегаса&quot; с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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