Нападающий "Бостона" с дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео
Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал вингера "Бостон Брюинз" Давида Пастрняка лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Крайний нападающий сборной Чехии всерьез приложился к победе над "Оттавой" на домашнем льду. Вингер забросил по одной шайбе во втором и третьем периодах противостояния с "сенаторами".
В стартовой 20-минутке команды обменялись голами – на шайбу Дебрюска от "Оттавы" ответил Жиру. А под занавес второго периода Пастрняк получил передачу в левой зоне вбрасывания и классным ударом пробил Мандолезе. В середине ж финального периода он эффектно реализовал выход 1 в 0 в контратаке "Брюинз".
Благодаря победе "Бостон" укрепил лидерство в Атлантическом дивизионе. Команда Пастрняка набрала 91 очко и уже на 15 пунктов опережает "Торонто". В свою очередь "Оттава" здесь лишь на 7-й строчке с 6-очковым отставанием от зоны плей-офф.
В топ-3 звезд также попали два вратаря – Илья Сорокин из "Нью-Йорк Айлендерс" и Коннор Хеллибак ("Виннипег"). Первый исполнил 44 сэйва и помог переиграть "Питтсбург" на выезде. Второй же парировал 50 ударов во время успешного визита в гости к "Рейнджерс".
Все результаты вечера в НХЛ:
- "Бостон" – "Оттава" – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
- "Флорида" – "Анахайм" – 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)
- "Калгари" – "Филадельфия" – 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)
- "Сан-Хосе" – "Сиэтл" – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
- "Питтсбург" – "Айлендерс" – 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
- "Рейнджерс" – "Виннипег" – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
К слову, накануне вингер "Чикаго" Кейн оказался наверху подборки лучших хоккеистов с хет-триком.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.