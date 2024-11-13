Форвард "Торонто" тяжелым "молотом" не спас от поражения "Милуоки": момент дня в НБА

Африканец покорил эпизодом в третьей четверти противостояния с "Милуоки". Он получил передачу на входе в "краску" и одной правой мощно вколотил сверху через самого Адетокунбо.

Впрочем, стараний Фернанду и других не хватило для всеобщего успеха "Рапторз". "Бакс" одержали уверенную домашнюю победу (99:85) и оттолкнулись от дна Восточной конференции. Теперь "Милуоки" идет на 12-й позиции, а "Торонто" здесь – последний.

Самым результативным в поединке стал защитник "Рапторз" Грэйди Дик. Он набрал 32 очка. В свою очередь Фернанду завершил матч с показателями 6 пунктов, 13 подборов и 2 передачи.

Кто такой Бруну Фернанду

Уроженец столицы Анголы, за океан переехал в 16 лет. На студенческом уровне выступал за "Мэриленд Террапинс", а на драфте НБА-2019 был выбран "Филадельфией" под 34-м номером.

"Севенти Сиксерс" сразу обменяли его в "Атланту", а в октябре того же года африканец дебютировал под эгидой ассоциации. Перед сезоном 2021/22 в рамках трехстороннего обмена оказался в "Бостоне". Впоследствии находился в "Хьюстоне", а потом вернулся в ряды "Хокс". В августе подписал негарантированный контракт с "Торонто" на 1 год.

Стал первым ангольцем, сыгравшим на уровне НБА. В составе сборной Анголы U-18 триумфовал на Афробаскете-2016. Боевые габариты – 206 см, 109 кг.