Форвард "Тампы-Бэй" с хет-триком и тремя ассистами возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

28-летний канадец стал творцом домашней победы над "Рейнджерс" (6:3). Он забросил три шайбы сам и трижды ассистировал партнерам по команде.

В первом периоде гости из Нью-Йорка наказали хозяев двумя голами (Панарин, Шнайдер). А вот во второй 20-минутке за дело взялся Пойнт. Сначала он обстучался с Кучеровым и переиграл голкипера после перехвата. Затем помог Дюклеру сравнять счет.

В начале третьего периода Рословик снова вывел "Рейнджерс" вперед, но дальше на площадке доминировали "Лайтнинг". Сначала Пойнт прорвался слева и протолкнул шайбу за линию. Впоследствии он приложился к реализации большинства Стэмкосом. Пятую шайбу "Тампы-Бэй" снова оформил Пойнт. А на десерт форвард вывел Кучерова на пустые ворота.

В тройку звезд вечера также попали вингер "Баффало" Зак Бенсон и вратарь "Каролины" Фредерик Андерсен. Первый оформил дубль в противостоянии с "Айлендерс" (4:0). Второй же выполнил 21 сэйв и завершил шатаутом матч против "Флориды" (4:0).

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