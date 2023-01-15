Форвард "Сиэтла" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

"Кракен" буквально разорвали хозяев льда в стартовом периоде. Команда Дэйва Хэкстола оформила 6 шайб против одной у "Чикаго".

Макканн отличился дважды. Сначала канадец сместился от правого борта к центру, откуда точно пробил без сближения с голкипером. А впоследствии получил шайбу в правой зоне вбрасывания и прошил Стэлока броском левой.

Еще раз Макканн оказался в объятиях партнеров в третьей 20-минутке. В контратаке "Кракен" форвард получил передачу Ларссона и с привычного места броска отправил шайбу в дальнюю девятку. В конце концов "Сиэтл" одержал победу в голевой феерии (8:5) и поднялся на второе место в Тихоокеанском дивизионе.

В топ-3 звезд вечера также попали крайний нападающий "Коламбуса" Патрик Лайне и вратарь "Колорадо" Павел Францоуз. Финский вингер тремя шайбами помог перестрелять "Детройт" на выезде (4:3). В свою очередь опытный чех оформил шатаут с 29-ю сэйвами во время избиения "Оттавы" (7:0).