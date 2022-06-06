RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Форвард збірної України отримав варіант із АПЛ

Фото: Артем Довбик (ліворуч) (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Замість італійської Серії А нападник СК "Дніпро-1" Артем Довбик може опинитися в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар менеджера Олексія Люндовського Sport Arena.

Український форвард всерйоз зацікавив новачка АПЛ – "Ноттінгем Форест". Представник Довбика підтвердив факт перемовин із англійцями.

За даними британської Daily Star, "лісники" підготували на трансфер нападника збірної України 10 млн фунтів. Напередодні скаути "Форест" нібито наживо спостерігали за грою Довбика в матчі збірних Уельсу та України.

Конкуренцію ноттінгемцям у боротьбі за 24-річного форварда складе "Торіно". Італійський середняк кілька місяців веде українця та навіть запрошував його на оглядини. Сам Довбик зацікавлений у переході в один із топ-чемпіонатів Європи.

У сезоні 2021/22 Артем Довбик провів 17 матчів в УПЛ, у яких забив 14 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Форвард уже намагався закріпитися за межами України в 2018-2020 рр., коли з перемінним успіхом захищав кольори данських "Мідтьюлланна" та "Сьоннерюска".

До слова, раніше зібрали реакції соцмереж на поразку збірної України в плей-офф кваліфікації до ЧС-2022.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛЧемпіонат Англії