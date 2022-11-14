Форвард "Сакраменто" оставил в дураках защиту "Голден Стэйт": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

25-летний нигериец проявил себя в 4-й четверти поединка против "Голден Стэйт Уорриорз". Он получил передачу перед дугой и пошел в атаку, дезориентировал соперников мнимым пасом вправо и эффектно вонзил мяч сверху.

В общей сложности Мету провел на паркете лишь немногим более 13-ти минут. За это время он успел набрать всего 8 очков и сделал 2 подбора. Лучшим же в составе "Сакраменто" на пороге трипл-дабла стал Сабонис-младший – 26 пунктов, 22 подбора и 8 передач.

Стараниями литовца, Мету и других "Кингз" одержали победу над действующими чемпионами НБА (122:115). Лучшим отрезком хозяев площадки стала вторая четверть, в которой "Сакраменто" привез "Уорриорз" +15.

Кто такой Чимези Мету

Нигерийско-американский баскетболист, родившийся в Лос-Анджелесе, часть детства провел на африканском континенте.

На студенческом уровне выступал в составе Университета Южной Калифорнии. В 2018 году был задрафтован "Сан-Антонио" под 49-м номером. В Сакраменто перебрался на старте сезона 2020/21.

В прошлом сезоне Мету провел 60 матчей регулярного сезона. Средние показатели – 8,9 очков, 5,6 подбора, 1 передача, 0,9 перехватов.