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Форвард "Реала" покинув стадіон до закінчення матчу з "Барселоною"

Новини » Спорт    04.03.2019 - 12:05
Форвард "Реала" покинув стадіон до закінчення матчу з "Барселоною"
Фото: Гарет Бейл (realmadrid.com)

Валлієць не дочекався закінчення матчу 26 туру чемпіонату Іспанії

Нападаючий мадридського "Реала" Гарет Бейл не очікував закінчення матчу 26 туру чемпіонату Іспанії проти каталонської "Барселони" (0:1) і поїхав зі стадіону ще до фінального свистка арбітра. Про це стверджує Marca.

Валлієць вийшов на гру в стартовому складі, проте форварду не вдалося проявити себе на полі, і в другому таймі він був замінений під свист фанатів. За словами джерела, через кілька хвилин після заміни Гарет відправився в роздягальню, а потім і зовсім поїхав зі стадіону додому, не дочекавшись закінчення матчу.

Раніше з'явилася інформація від президента "Реала" Флорентіно Переса, який планував продати Бейла в найближче міжсезоння.

"Вершкові" поступилися в трьох з чотирьох Ель Класико, що відбулися в нинішньому сезоні (1:5, 0:3, 0:1).

У поточному сезоні 29-річний валлієць зіграв 33 матчі в складі Реала, забив 13 голів і віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, "Реал" домовився з володарем Золотого м'яча-2018 про продовження контракту.

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