Форвард ПСЖ дав згоду на перехід в "Атлетіко"

Нападник французького "Парі Сен-Жермен" Едінсон Кавані може покинути команду в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, уругвайський форвард дав згоду на перехід в мадридський "Атлетіко". Відзначається, що цей трансфер може відбутися тільки в разі відходу з мадридської команди Дієго Кости.

Однак проблемою для "Атлетіко" може стати фінансова сторона питання. ПСЖ не має наміру відпускати свого гравця за невелику суму, а його оклад за чинним контрактом становить значні 18 млн євро в рік.

Кавані захищає кольори ПСЖ з 2013 року. Контракт уругвайця з ПСЖ діє до 30 червня 2020 року.

У минулому сезоні Едінсон провів 33 матчі за паризький клуб, забив 23 голи і віддав 9 результативних передач.