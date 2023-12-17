Форвард "Нью-Джерси" с выездным хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил центрального нападающего "Нью-Джерси Девилз" Джека Хьюза первой звездой игрового вечера регулярного первенства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Альтернативный капитан "Девилз" сыграл ключевую роль в перестрелке с "Коламбусом" на выезде (6:3). Он забросил три шайбы и пересек рубеж в 100 голов за карьеру в НХЛ.
Уже на первой минуте Хьюз открыл счет, когда на "пятаке" разобрался с голкипером после разрезной передачи Тоффоли. Закрепил преимущество "Нью-Джерси" Хаула, а затем последовал обмен шайбами. На гол Марченко гости ответили голом Тоффоли, Чинахова – Хьюза (меткий выстрел из правой зоны после выигранного в большинстве вбрасывания).
На старте финального периода Хишир забросил пятую шайбу "Девилз". "Блю Джекетс" сократили отставание под занавес встречи усилиями Тексье и выпустили шестого полевого. Этим и воспользовался Хьюз, отправивший "диск" в пустые ворота хозяев льда.
В топ-тройку звезд также попали вратарь "Филадельфии" Самуэль Эрссон и вингер "Сент-Луиса" Джордан Кайру. Голкипер исполнил 33 сэйва и завершил шатаутом противостояние с "Детройтом" (1:0). Зато крайний нападающий "Блюз" забросил шайбу и отдал 2 ассиста против "Далласа" (4:3 ОТ).
Все результаты вечера в НХЛ:
К слову. накануне нападающий "Рейнджерс" Крайдер возглавил хит-парад звезд с дублем против "Анахайма".
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