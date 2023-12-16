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Вингер "Рейнджерс" с победным дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Нью-Йорк, Суббота 16 декабря 2023 11:00
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Вингер "Рейнджерс" с победным дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Крис Крайдер дважды наказал "Анахайм" (twitter.com/NYRangers)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги избрали крайнего нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Криса Крайдера лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Опытный вингер приложился к разгрому "Анахайма" дома (5:1). Он отличился двумя шайбами и вышел на третье место в списке бомбардиров "синерубашечников" всех времен.

Именно Крайдер заложил основы камбэка "Рейнджерс". Хозяева льда упустили Лисона в середине стартового периода. Однако еще до конца 20-минутки "Нью-Йорк" восстановил паритет – ветеран команды метко бросил из правой зоны после врывания Зибанеджада.

Во втором периоде "синерубашечников" вывел вперед Виси. А впоследствии закрепил преимущество "Рейнджерс" Крайдер, который в большинстве подставил клюшку под дальний бросок Панарина. Шайбы Зибанеджада и Эдстрема под занавес встречи обеспечили полный разгром "Дакс".

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Аризоны" Коннор Ингрэм и нападающий "Бостона" Давид Пастрняк. Голкипер оформил шатаут, выполнив 21 сэйв против "Сан-Хосе" (1:0). Звезда же "Брюинз" забросил шайбу, отдал ассист и реализовал решающий буллит противостояния с "Айлендерс" (5:4 Б).

Все результаты вечера в НХЛ:

Вингер &quot;Рейнджерс&quot; с победным дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

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