Форвард "Никс" с данком в силовой манере заложил фундамент победы: момент дня в НБА

На первое место подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации взошел тяжелый форвард "Нью-Йорк Никс" Джулиус Рэндл.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
Опытный американец запомнился моментом в середине третьей четверти. Он получил передачу Барретта перед входом в краску, ложным движением обыграл Райта и в противостоянии мышц с ним и Геффордом эффектно набрал 2 очка. Последний даже очутился на полу.
"Никс" сумели выйти вперед по итогам третьей 12-минутки, а затем и выиграть матч против "Вашингтона" (112:108). "Нью-Йорк" удержался на 6-й строчке Восточной конференции НБА и уверенно проходит в плей-офф сезона. Вместо этого "Вашингтон" за пределами главенствующей десятки.
Сам Рэндл провел на паркете около 36 минут. За это время он успел набрать 23 очка, сделал 16 подборов и отдал 3 передачи. Самым результативным в матче стал форвард "Вашингтона" Кайл Кузма (40 пунктов).
Уроженец Техаса, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". Выбран "Лос-Анджелес Лейкерс" под 7-м номером драфта НБА-2014.
В составе калифорнийцев провел три полных сезона. Поскольку "Лейкерс" в 2018 году не подтвердили последний год контракта форварда, он перебрался в "Нью-Орлеан". В рядах "Никс" оказался перед сезоном 2019/20.
Самый прогрессирующий игрок НБА (2021) и участник Матча всех звезд ассоциации (2021). Рэндл – набожный христианин. В колледже он наведывался в командную часовню перед каждым домашним матчем "Уайлдкэтс".
К слову, накануне центровой "Майами" Адебайо оформил постер-данк против "Милоуки" без Адетокунбо.
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