Форвард "Миннесоты" привел трибуны в экстаз гейм-виннером в последней атаке: момент дня в НБА

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался тяжелый форвард "Миннесоты Тимбервулвз" Джулиус Рэндл.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
Опытный американец решил судьбу противостояния с "Финиксом". При равном счете в последнем выпаде "Тимбервулвз" он освободился от опеки Окоги и выполнил точный трехочковый под сопровождение сирены.
"Миннесота" одержала домашнюю победу (120:117). Команда Рэндла поднялась на 9-е место в Западной конференции НБА (8 побед, 6 поражений). В свою очередь "Санз" здесь – на 5-й позиции.
Самым результативным в поединке стал защитник "Финикса" Девин Букер. Он набрал 44 очка, сделал 6 подборов и отдал 7 передач. Тем временем Рэндл больше всего положил в копилку "Миннесоты" (35 пунктов).
Уроженец Техаса, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". На драфте НБА-2014 выбран "Лейкерс" под 7-м номером.
В составе калифорнийцев провел три полных сезона. Перебрался в "Нью-Орлеан" в 2018-м, когда "озерники" не подтвердили последний год контракта. Перед сезоном 2019/20 оказался в рядах "Никс". Самый прогрессирующий игрок НБА (2021) и трехкратный участник Матча всех звезд ассоциации (2021).
В октябре оказался в "Миннесоте" в рамках трехстороннего обмена. Рэндл – ревностный христианин. В колледже перед каждым домашним матчем "Уайлдкэтс" он наведывался в командную часовню.
К слову, ранее Лень провел результативный матч против "Юты" в регулярке НБА.
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