Форвард "Миннесоты" данком в силовом стиле деклассировал оборону "Орландо": момент дня в НБА

Опытный исполнитель покорил моментом в середине второй четверти противостояния с "Меджиком". Он получил передачу Конли на входе в краску и гигантскими шагами оформил слеменданк из-под защитника.

"Миннесота" стараниями Таунса и других одержала уверенную победу (113:92). Тимбервулвз продолжают лидировать в Западной конференции НБА. "Орландо" остался на 8-й строчке на Востоке.

Именно Таунс стал самым результативным на паркете. Он набрал 28 очков, сделал 6 подборов и отдал 5 передач. В игре форвард "Миннесоты" провел почти 34 минуты.

Кто такой Карл-Энтони Таунс

Уроженец Эдисона (штат Нью-Джерси), на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". Выбран "Миннесотой" под первым номером драфта НБА-2015.

Проводит девятый сезон подряд в составе "Тимбервулвз". Новичок года-2016, трехкратный участник Матчей всех звезд (2018, 2019, 2022), победитель трехочкового конкурса во время звездного уикенда-2022. В 2012 году начал защищать цвета родины матери – Доминиканской Республики, с которой тогда же триумфовал на Центробаскете.

Семь родственников Таунса, в том числе и мать, скончались от осложнений COVID-19. Летом 2020-го стал встречаться с моделью и светской львицей Джордин Вудс. Брат последней к годовщине смерти матери баскетболиста написал ее портрет.