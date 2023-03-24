Форвард "Кливленда" оформил трехочковый баззер в Нью-Йорке: момент дня в НБА
На верхней строчке хит-парада лучших мгновений игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации оказался легкий форвард "Кливленд Кавальерс" Айзек Окоро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
Молодой американец стал главным героем противостояния с "Бруклином". На финальных секундах он получил передачу от Леверта и с угла площадки выполнил точный бросок на 3 очка. Хронометр остановился на рубеже 0,7 секунды, так что времени отыграться у "Нетс" не было.
Благодаря выездной победе (116:114) "Кливленд" вплотную подошел к завоеванию путевки в плей-офф с 4-й позиции Восточной конференции НБА. "Бруклин" же после пяти поражений подряд опустился на 7-е место.
Сам Окоро провел на паркете около получаса. За это время он успел набрать 11 очков, сделал 1 подбор и отдал 1 ассист. Самым результативным в матче стал форвард "Нетс" Микел Бриджес (32 пункта).
Кто такой Айзек Окоро
Уроженец Джорджии, на студенческом уровне выступал за "Оберн Тайгерс". Выбран "Кливлендом" под пятым номером драфта НБА-2020.
Контракт с "Кавальерс" подписал в ноябре того же года. Проводит третий сезон на профессиональном уровне. Результативность и другие основные средние показатели за это время постоянно падают.
Родители Окоро переехали из Нигерии. Первые шаги в баскетболе форвард сделал в местной церковной лиге.
К слову, накануне защитник "Портленда" Шарп классно замкнул аллей-уп против "Юты".
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