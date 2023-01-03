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Форвард "Голден Стэйт" оформил победный баззер в овертайме: момент дня в НБА

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Сан-Франциско, Вторник 03 января 2023 12:39
Форвард "Голден Стэйт" оформил победный баззер в овертайме: момент дня в НБА Фото: Кевон Луни отправил "Атланту" домой ни с чем (wfmz.com)
Автор: Антон Федорцив

Тяжелый форвард "Голден Стэйт Уорриорз" Кевон Луни вырвал драматическую победу над "Атлантой Хокс" и возглавил хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

26-летний американец совершил победный бросок под сопровождение сирены. До момента Луни счет во втором овертайме был равным – 141:141. Он подхватил мяч после неудачной попытки из-за дуги Томпсона и со второго раза забросил мяч в корзину.

Благодаря этой победе "Уорриорз" закрепились в зоне плей-офф Западной конференции НБА. "Голден Стэйт" идет на 9-й строчке. В то же время "Атланта" занимает ту же позицию на Востоке.

Сам Луни провел на паркете 32,5 минут и оформил дабл-дабл. Форвард набрал 14 очков, сделал 20 подборов и отдал 4 передачи. Самым результативным в матче стал упомянутый защитник "Уорриорз" Клей Томпсон (54 пункта).

Кто такой Кевон Луни

Американский профессионал, уроженец Висконсина. На студенческом уровне выступал за команду Университета Калифорнии – УКЛА "Брюинз".

Выбран "Голден Стэйт Уорриорз" под 30-м номером на драфте НБА-2015. В сезоне 2015/16 провел всего 5 матчей под эгидой ассоциации. Далее попал в основную обойму калифорнийцев и завоевал 3 чемпионских перстня (2017, 2018, 2022).

В июле прошлого года подписал новый 3-летний контракт с "Уорриорз" на 25,5 млн долларов. Кузен Луни – бывший защитник "Вашингтона", "Клипперс", "Филадельфии", "Лейкерс", "Голден Стэйт" и "Денвера" Ник Янг.

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