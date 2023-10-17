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Форвард "Флориды" с победным дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Сэм Райнхарт забросил две шайбы в Ньюарке (sportsnet.ca)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали центрального нападающего "Флориды Пантерз" Сэма Райнхарта лучшим исполнителем игрового вечера регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Канадец приложился к выездной победе над "Нью-Джерси" (4:3). Центрфорвард оформил первую и последнюю шайбу "Пантерз".

Открыл счет Райнхарт в дебюте стартового периода. Он перед воротами протолкнул шайбу за линию после передачи Родригеса. Впоследствии преимущество "Флориды" закрепил Верхейге, а в середине второй 20-минутки Миккола оформил третий гол.

На первой минуте третьего периода Райнхарт на "пятаке" подправил шайбу после броска Экмана-Ларссона в большинстве. Тем не менее, "Девилз" едва не сумели организовать камбэк. Однако шайб Хаулы, Маклауда и Братта хватило только для минимального поражения.

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Детройта" Джеймс Раймер и вингер "Вашингтона" Мэттью Филлипс. Голкипер оформил 23 сэйва и шатаут в противостоянии с "Коламбусом" (4:0). Нападающий же забросил шайбу и отдал ассист против "Калгари" (3:2 Б).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Вашингтон" – "Калгари" – 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0)
  • "Коламбус" – "Детройт" – 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
  • "Нью-Джерси" – "Флорида" – 3:4 (0:2, 0:1, 3:1)
  • "Рейнджерс" – "Аризона" – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
  • "Торонто" – "Чикаго" – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

К слову, накануне нападающий "Анахайма" Ватрано возглавил хит-парад звезд после хет-трика "Каролине".

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