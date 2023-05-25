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Форвард "Флориды" организовал нокаут, защитник "Каролины" ударил в пах: драки вечера НХЛ

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Санрайз, Четверг 25 мая 2023 12:17
Форвард "Флориды" организовал нокаут, защитник "Каролины" ударил в пах: драки вечера НХЛ Фото: Мэттью Ткачук отомстил за грубость победной шайбой (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Последний матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между "Флоридой Пантерз" и "Каролиной Харрикейнз" не обошелся без стычек на льду арены в Санрайзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

Первый инцидент произошел в дебюте встречи. Центрфорвард "Флориды" Сэм Беннетт применил силовой прием против защитника гостей Джейкоба Слэвина, когда тот находился за воротами "Каролины".

Американец оказался на льду после атаки канадца и выпустил клюшку из рук. Он попытался было подняться, но через несколько секунд упал снова. Медицинский штаб "Харрикейнз" провел Слэвина в раздевалку. На лед защитник больше не вернулся.

Второй эпизод произошел после сирены, известившей о конце первого периода. За воротами "Каролины" произошла толкотня между игроками обеих команд, которая началась с попытки Александера Баркова поквитаться за жесткую игру у борта.

Когда же рефери пытался не допустить потасовку защитника гостей Брента Бернса и лидера "Пантерз" Мэттью Ткачука, то канадец применил неприятный прием. Он забыл о кодексе джентльменов и ударил нападающего "Флориды" в паховую зону. Ткачук потратил немного времени на льду, чтобы прийти в себя.

Тем временем НХЛ наказала хулиганов дня предыдущего из "Далласа". Капитан команды Джейми Бенн получил дисквалификацию на 2 матча за удар клюшкой в область головы и шеи. В свою очередь его одноклубник Макс Доми заплатит 5 тысяч долларов штрафа за умышленный удар соперника клюшкой.

К слову, "Флорида" дожала "Каролину" в серии до четырех побед и стала первым финалистом Кубка Стэнли.

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