Форвард "Флориди" організував нокаут, оборонець "Кароліни" вдарив у пах: бійки вечора НХЛ

Останній матч фінальної серії Східної конференції Національної хокейної ліги між "Флоридою Пантерз" і "Кароліною Гаррікейнз" не минув без сутичок на льоду арени в Санрайзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку .

Перший інцидент трапився у дебюті зустрічі. Центрфорвард "Флориди" Сем Беннетт застосував силовий прийом проти оборонця гостей Джейкоба Слевіна, коли той перебував за воротами "Кароліни".

Американець опинився на льоду після атаки канадця і випустив ключку з рук. Він спробував було піднятися, але за кілька секунд упав знову. Медичний штаб "Гаррікейнз" провів Слевіна до роздягальні. На лід оборонець більше не повернувся.

Інший епізод стався після сирени, що сповістила про кінець першого періоду. За воротами "Кароліни" сталася штовханина між гравцями обох команд, що розпочалася зі спроби Александера Баркова поквитатися за жорстку гру біля борту.

Коли ж рефері намагався не допустити бійку оборонця гостей Брента Бернса та лідера "Пантерз" Меттью Ткачука, то канадець застосував неприємний прийом. Він забув про кодекс джентльменів і вдарив нападника "Флориди" в пахову зону. Ткачук витратив трохи часу на льоду, щоб оговтатися.

Тим часом НХЛ покарала хуліганів попереднього дня з "Далласа". Капітан команди Джеймі Бенн отримав дискваліфікацію на 2 матчі за удар ключкою в область голови та шиї. Натомість його одноклубник Макс Домі заплатить 5 тисяч доларів штрафу за навмисний удар суперника ключкою.