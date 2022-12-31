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Форвард "Эдмонтона" в роли суперассистента стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Коннор Макдэвид оформил 5 пунктов по системе гол+пас (tsn.ca)
Автор: Антон Федорцив

Шайба и четыре результативных передачи капитана "Эдмонтон Ойлеоз" Коннора Макдэвида обеспечили разгром "Сиэтл Кракен" на выезде (7:2). Канадец возглавил тройку лучших хоккеистов игрового дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Центрфорвард активно участвовал в ударном стартовом периоде "Ойлерз". Канадцы забросили четыре шайбы без ответа, а три передачи Макдэвида каждый раз были решающими.

В середине второй 20-минутки капитан "Эдмонтона" помог Хайману разыграть лишнего и реализовать большинство. В третьем же периоде 25-летний канадец установил окончательный результат – отобрал шайбу в центре площадки и обыграл Джонса с близкого расстояния.

Итог противостояния сменил турнирное положение в Тихоокеанском дивизионе. "Ойлерз" теперь идут на 3-й строчке (42 очка), "Калгари" стал четвертым (41), а "Кракен" откатились на 5-е место (40). Теперь "Сиэтл" не проходит в плей-офф сезона.

Дополнили топ-3 молодой центрфорвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз и опытный вратарь "Каролины" Антти Раанта. Первый дублем помог одолеть "Питтсбург" на выезде (4:2). В свою очередь шатаут и 19 сэйвов второго гарантировали победу над "Флоридой" (4:0).

К слову, ранее украинцы Канады призвали правительство отказать в визе капитану "Вашингтона" Овечкину.

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