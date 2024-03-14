Форвард "Эдмонтона" с четырьмя очками стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил универсального нападающего "Эдмонтон Ойлерз" Леона Драйзайтля первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Немец приложился к уверенной победе над "Вашингтоном" (7:2). Он забросил шайбу и отдал три результативных передачи.
Драйзайтль открыл счет в дебюте встречи, когда из правой зоны результативно завершил затяжную атаку "Ойлерз" в большинстве. Впоследствии он вместе с Бушаром подготовил взятие ворот Макдэвидом. "Кэпиталз" сумели вернуться в игру с голами Мирошниченко и Макмайкла.
Эти успехи были последними для "Вашингтона". Еще до конца стартового периода Хайман снова вывел "Эдмонтон" вперед. Во второй 20-минутке канадец отличился еще дважды. Драйзайтль ассистировал в третьей шайбе Хаймана. А в финальном периоде Фогеле и Браун добили столичных ребят. Герой дня помог оформить первую шайбу.
В топ-тройку звезд также попали голкипер "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон и нападающий "Нэшвилла" Густав Нюквист. Канадский вратарь выполнил 40 сэйвов в противостоянии с "Лос-Анджелесом" (3:1). Опытный швед в свою очередь с шайбой и ассистом приложился к победе над "Виннипегом" (4:2).
Все результаты вечера в НХЛ:
К слову, накануне форвард "Чикаго" Бедард стал главной звездой с пятью набранными пунктами.
Напомним, хоккеисты "Чикаго" устроили массовую стычку с "Анахаймом" с участием вратарей.
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