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Форвард "Эдмонтона" с четырьмя очками стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Леон Драйзайтль показал себя и бомбардиром, и ассистентом (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил универсального нападающего "Эдмонтон Ойлерз" Леона Драйзайтля первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Немец приложился к уверенной победе над "Вашингтоном" (7:2). Он забросил шайбу и отдал три результативных передачи.

Драйзайтль открыл счет в дебюте встречи, когда из правой зоны результативно завершил затяжную атаку "Ойлерз" в большинстве. Впоследствии он вместе с Бушаром подготовил взятие ворот Макдэвидом. "Кэпиталз" сумели вернуться в игру с голами Мирошниченко и Макмайкла.

Эти успехи были последними для "Вашингтона". Еще до конца стартового периода Хайман снова вывел "Эдмонтон" вперед. Во второй 20-минутке канадец отличился еще дважды. Драйзайтль ассистировал в третьей шайбе Хаймана. А в финальном периоде Фогеле и Браун добили столичных ребят. Герой дня помог оформить первую шайбу.

В топ-тройку звезд также попали голкипер "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон и нападающий "Нэшвилла" Густав Нюквист. Канадский вратарь выполнил 40 сэйвов в противостоянии с "Лос-Анджелесом" (3:1). Опытный швед в свою очередь с шайбой и ассистом приложился к победе над "Виннипегом" (4:2).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Виннипег" – "Нэшвилл" – 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)
  • "Сент-Луис" – "Лос-Анджелес" – 3:1 (1:0, 1:1, 1:1)
  • "Эдмонтон" – "Вашингтон" – 7:2 (3:2, 2:0, 2:0)
  • "Ванкувер" – "Колорадо" – 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)

К слову, накануне форвард "Чикаго" Бедард стал главной звездой с пятью набранными пунктами.

Напомним, хоккеисты "Чикаго" устроили массовую стычку с "Анахаймом" с участием вратарей.

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