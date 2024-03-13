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Форвард "Чикаго" с пятью пунктами за матч возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Чикаго, Среда 13 марта 2024 10:33
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Форвард "Чикаго" с пятью пунктами за матч возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Коннор Бедард превратился в лидера "Блэкхокс" (chicagotribune.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали центрального нападающего "Чикаго Блэкхокс" Коннора Бедарда лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Юный лидер "Блэкхокс" изрядно приложился к уверенной победе над "Анахаймом" (7:2). Он забросил одну шайбу и отдал четыре результативных передачи.

В первом периоде команды обменялись шайбами. На гол вингера "Дакс" Лисона ответил Донато при численном преимуществе "Чикаго". На старте второй 20-минутки тот же Лисон заставил фанатов "Анахайма" порадоваться второй и последний раз. За дело взялся Бедард.

Сначала 18-летний канадец помог отличиться Курашеву и Джонсу. А под занавес периода форвард из левой зоны вбрасывания отправил шайбу под дальнюю штангу ворот Гибсона. В финальном периоде "Дакс" добили Энтвисл, Курашев и Джонсон. Двум последним ассистировал Бедард.

В тройку звезд вечера также попали нападающий "Колорадо" Микко Рантанен и вратарь "Монреаля" Кэйден Примо. Финн оформил дубли шайб и ассистов против "Калгари" (6:2). Зато американец совершил 41 сэйв и закончил шатаутом противостояние с "Коламбусом" (3:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

Форвард &quot;Чикаго&quot; с пятью пунктами за матч возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

К слову, накануне вратарь "Лос-Анджелеса" Риттих возглавил тройку звезд с шатаутом против "Айлендерс".

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