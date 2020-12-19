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Форвард "Динамо" Бесєдін відбув дискваліфікацію

Автор: Вера Олейник

Він знову може грати на професійному рівні

Нападник київського "Динамо" Артем Бесєдін відбув річну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Він може повернутися до виступів за клуб на професійному рівні.

Покарання футболіста набрало чинності з 19 грудня 2019 року, коли він був тимчасово відсторонений у зв'язку з розслідуванням справи.

У жовтні Бесєдін повернувся до тренувань з "Динамо".

Форвард провалив допінг-тест 28 листопада 2019 року після матчу п'ятого туру групового раунду Ліги Європи проти "Мальме" (3:4). В організмі футболіста були виявлені сліди стимулятора рухових реакцій, підвищує фізичну працездатність.

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Через ситуацію з позитивною допінг-пробою Бесєдіна був відсторонений від роботи головний лікар київського клубу Леонід Миронов.

Футболістові загрожувало від попередження до 4 років дискваліфікації, попри це київський клуб продовжив з ним контракт на чотири роки. Зазначимо, наставник киян Мірча Луческу розраховує на нападника. Він зможе допомогти команді в частості в матчах Ліги Європи.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу турніру "Динамо" знову зустрінеться з "Брюгге".

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