Форвард "Детройта" с четырьмя пунктами возглавил тройку звезд вечера НХЛ: видео

23-летний канадский профессионал приложился к результативной победе детройтцев (7:4). Под занавес первого периода он сравнял счет после двух голов "молний", подправив перед воротами дальний бросок Шиаро.

Во второй и третьей 20-минутках Расмуссен участием в результативных атаках помог оформить дубль Ларкину. А за минуту до финальной сирены отправил шайбу в пустые ворота "Тампы" после ошибки флоридцев в атаке шестью хоккеистами.

Благодаря победе "Детройт" сумел приблизиться к "Лайтнинг" в турнирной таблице Атлантического дивизиона НХЛ. "Тампа" идет третьей (41 очко) и пока последней проходит в плей-офф сезона. "Ред Уингз" занимают 4-е место (35 пунктов).

Дополнили топ-3 звезд вечера нападающий "Вегаса" Марк Стоун и вингер "Нью-Джерси" Йеспер Братт. Первый записал в свой актив дубль и ассист в поединке с "Аризоной" (5:2), а второй забросил две шайбы "Флориде" на выезде (4:2).