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Форвард "Бостона" вгатив шикарний данк: момент дня в НБА

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Понеділок 07 лютого 2022 13:54
Форвард "Бостона" вгатив шикарний данк: момент дня в НБА Фото: Джейлен Браун (USA TODAY Sports)
Автор: Антон Федорців

Баскетболіст "Бостон Селтікс" Джейлен Браун ефектним слемданком у матчі регулярного чемпіонату потрапив на перше місце в підбірці моментів дня асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

25-річний легкий форвард став найрезультатнішим гравцем виїзного матчу проти "Орландо". Браун набрав 26 очок, зробив 5 підбирань і віддав 3 передачі.

Найбільш яскравим моментом двобою став перформанс форварда в третій чверті. Браун на вході в зону атаки отримав передачу від партнера, ефектно протиснув Бамбу й оформив 2 очки для "Селтікс".

Поєдинок завершився впевненою перемогою "Бостона" – 116:83. Команда Брауна йде в зоні плей-офф Східної конференції.

До слова, на вихідних "Київ-Баскет" в рамках Кубка Європи ФІБА програв бельгійському "Антверпу".

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