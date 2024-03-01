Форвард "Бостона" с дебютным хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Канадец стал ведущей фигурой в непростой победе над "Вегасом" (5:4). Он впервые в карьере забросил три шайбы в одном матче.

Гики открыл счет в первом периоде, реализовав выход 1 в 0 после передачи Фредерика со своей половины. Впоследствии Боквист удвоил преимущество "Брюинз". А еще до конца стартовой 20-минутки Гики классным выстрелом из левой зоны вбрасывания сделал счет разгромным.

Впрочем, "Вегас" нацелился на камбэк со стартом второго периода. Коттер и Пьетранджело быстро вернули невадцев в игру. В ответ в дело вернулся герой вечера, который подставил клюшку под бросок Пастрняка. "Голден Найтс" таки сравняли счет (Амадио, Стивенсон), но Лорей под занавес встречи реализовал большинство в пользу "Бостона".

В топ-тройку звезд также попали форвард "Флориды" Сэм Райнхарт и вратарь "Сиэтла" Филипп Грубауэр. Первый отличился двумя шайбами и ассистом в противостоянии с "Монреалем" (4:3 Б). Голкипер же совершил 33 сэйва и оформил шатаут против "Питтсбурга" (2:0).

Все результаты вечера в НХЛ: