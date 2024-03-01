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Форвард "Бостона" с дебютным хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Морган Гики в объятиях Брэда Маршана (facebook.com/NHLBruins)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил центрального нападающего "Бостон Брюинз" Моргана Гики первой звездой игрового вечера регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Канадец стал ведущей фигурой в непростой победе над "Вегасом" (5:4). Он впервые в карьере забросил три шайбы в одном матче.

Гики открыл счет в первом периоде, реализовав выход 1 в 0 после передачи Фредерика со своей половины. Впоследствии Боквист удвоил преимущество "Брюинз". А еще до конца стартовой 20-минутки Гики классным выстрелом из левой зоны вбрасывания сделал счет разгромным.

Впрочем, "Вегас" нацелился на камбэк со стартом второго периода. Коттер и Пьетранджело быстро вернули невадцев в игру. В ответ в дело вернулся герой вечера, который подставил клюшку под бросок Пастрняка. "Голден Найтс" таки сравняли счет (Амадио, Стивенсон), но Лорей под занавес встречи реализовал большинство в пользу "Бостона".

В топ-тройку звезд также попали форвард "Флориды" Сэм Райнхарт и вратарь "Сиэтла" Филипп Грубауэр. Первый отличился двумя шайбами и ассистом в противостоянии с "Монреалем" (4:3 Б). Голкипер же совершил 33 сэйва и оформил шатаут против "Питтсбурга" (2:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, накануне "Эдмонтона" с голом Макдэвида в овертайме дожал "Сент-Луис".

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